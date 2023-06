Der neue Slogan zum „Fan-Logo“ steht fest: „Speyer – Äfach schä ...“ ist demnach der Spruch zum Brezelherz, das als Symbol für die Stadt seit Frühjahr frei verwendet werden darf. Der Spruch wurde am Freitagnachmittag beim ersten Bürgerschaftsempfang in der Stadthalle vorgestellt. Er hatte sich bei einer Bürgerabstimmung gegen „Speyer – Einfach l(i)ebenswert!“ und „Speyer – Wir lieben Dich“ durchgesetzt. 307 von 586 Stimmen hätten für ein eindeutiges Ergebnis gesorgt, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Sie ehrte Christiane Köhler, die den Spruch eingereicht hatte – ein Vorschlag von 122 in der ersten Wettbewerbsphase.

Der Bürgerschaftsempfang war bei Seilers Rede und der Slogan-Verkündung mit rund 200 Besuchern gestartet. Er läuft bis 18 Uhr.