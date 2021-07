In anderem Format und dünner als zuvor kommt das neue Programmheft der Volkshochschule (VHS) Speyer daher. Doch der „abgespeckte“ Eindruck täuscht: Mit 396 Veranstaltungen ist das Angebot so stark wie sonst, allerdings wegen der Pandemie auch etwas anders.

VHS-Leiterin Anke Mertens und ihr Team haben aus der Corona-Pandemie Konsequenzen gezogen und das Programm anders aufgelegt: Die meisten Kurse, die mit dem neuen VHS-Semester im Herbst beginnen, erscheinen ohne abgedrucktes Startdatum. Für diese Präsenzveranstaltungen werden die Informationen zu Terminen, Gebühren und Veranstaltungsorten lediglich auf www.vhs-speyer.de aufgeführt – um möglichst kurzfristig auf Pandemie-bedingte Änderungen eingehen zu können. Für alle geplanten Online-Veranstaltungen werden die Termine bereits im Heft angegeben. Das neue Semesterprogramm geht am 15. Juli online. In der RHEINPFALZ ist es an diesem Tag beigelegt. Die Auflage ist höher als früher.

Wer sich für eine Veranstaltung online, vor Ort oder per Post anmeldet, bekommt laut Programmheft keine Zusage dafür, sondern wird nur bei Kursausfall oder bei Änderungen informiert. „Wenn Sie keine Absage erhalten, können Sie davon ausgehen, dass die Veranstaltung stattfindet.“ Wer Fragen hat, kann sich bei der VHS unter Telefon 06232 141360 melden, betont Mertens.

Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) nennt das Programmheft im Vorwort ein „besonderes“. Der Notwendigkeit, den Bedingungen dieser Zeit mit viel Flexibilität zu begegnen, habe sich die VHS-Leitung gestellt und dabei kreative Lösungen erarbeitet. Angeboten werden im neuen Semester rund 400 Kurse und Veranstaltungen aus den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Beruf sowie Sonderprogramme. Online-Vorträge zu Themen wie „Deutschland und Italien – eine spannungsreiche Beziehung“, „Dante und die deutsche Welt“ sowie „Femizide – Warum Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen“ sind angekündigt. Aus dem Bereich „Kultur“ gibt es Schminkworkshops, Literaturgespräche, Malkurse und Vorträge über die Beatles und Mozarts Oper Don Giovanni. Bei den Sprachkursen werden Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch und Spanisch angeboten. Wer sich beruflich weiterbilden will, kann Kurse zu Computerprogrammen oder dem Erstellen von Internetseiten besuchen.

Im vergangenen Semester konnten laut VHS-Leiterin Mertens nur rund 40 Prozent der angebotenen Veranstaltungen stattfinden. Dass es trotz Pandemie viel zu tun gab, macht Dirk Ohl vom Fachbereich Gesundheit, Arbeit und Beruf an drei Beispielen deutlich: „Kochkurse, Bewegungskurse und Yoga liefen online sehr gut.“ Michaela Peters (Gesellschaft und Junge VHS) ergänzt: „Auch das Literaturgespräch und das Manga-Zeichnen waren erfolgreich.“ Die Dozenten hätten die Möglichkeit genutzt, digital fit zu werden. Geholfen habe dabei die gemeinsame Lernplattform vhs.cloud.