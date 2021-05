Das Historische Museum der Pfalz ist ab 28. Mai wieder geöffnet. Es zeigt noch bis zum 13. Juni die Sonderausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens“ – und auch die Gastausstellung „Gurs 1940“ ist nun endlich live zu besuchen. Sie wurde bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Die Eröffnung der „Rendezvous“-Ausstellung zum französischen Militär in der Pfalz wird aus logistischen Gründen erst im Juni sein.

Die aktuell gültigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sehen vor, dass der Besuch vorausgebuch wird. Das geht ab sofort telefonisch (Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr unter 06232 62 02 22) oder ab heute vor Ort an dem Vorausbuchungsfenster neben dem Haupteingang (Dienstag bis Sonntag von 10-17 Uhr). Die Pflicht zur Vorausbuchung gilt auch für die Besucher, die bereits eine Eintrittskarte haben oder noch eine über den Online-Ticketshop kaufen. Es gelten im Museum die allgemeinen Hygiene- und Sicherheitsregeln, der Abstand zu anderen Personen und das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Schutz (OP-Maske oder FFP2). Weitere Antworten auf mögliche Fragen gibt es unter https://bit.ly/2SoOsv8. Am Montag, 31. Mai, ist von 10 bis 18 Uhr aufgrund der Pfingstferien ebenfalls geöffnet – genauso wie an Fronleichnam.

Damit die Medicus-Ausstellung möglichst kontaktlos besucht werden kann, sind der Audioguide und die Medienanwendungen über WLAN mit dem eigenen Smartphone und dem eigenen mitgebrachten Kopfhörer abrufbar.

Auch das Technik-Museum in Speyer hat angekündigt, wieder zu öffnen.