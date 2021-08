Ssssssssss. Jeder kennt das Geräusch, insbesondere die Speyerer, die in Rheinnähe wohnen. Die Stechmücken (Culicidae), mundartlich Schnaken genannt, halten sich im Schlafzimmer auf und warten auf eine günstige Gelegenheit zum Stechen. Was dagegen helfen kann, wissen die Experten der Kabs.Seit den 1970-er Jahren werden die im Freien lebenden Hausschnaken (Culex Pipiens) von der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) bekämpft. Besonders schwer hatte es die KABS in diesem Jahr wegen des Hochwassers, das großflächige Überflutungen bis an die Rheinhauptdämme verursachte.

„Die Hochwassersituation bringt die Kabs an ihre Leistungsgrenze“, teilt Xenia Augsten von der Aktionsgemeinschaft mit. Stichbelästigungen seien daher nicht zu vermeiden, dennoch versuchten die Kabs-Mitarbeiter alles Mögliche, um stärkere Belästigungen zu vermeiden. „Die Mitarbeiter sind jetzt unterwegs und streuen das Granulat mit dem Wirkstoff BTI in temporäre Gewässer, wie etwa Senken, die überflutet werden. Die darin enthaltenen Stechmücken-Larven sterben dann ab“, erläutert Augsten.

Doch was ist zu tun bei den Hausschnaken? Sehr nützlich sind Fliegengitter vor den Fenstern. An der Haustür können Fliegengitterlamellen angebracht werden. Auch UV-Lichtfallen können verwendet werden. Sie locken die Insekten durch das Licht an, halten sie mit Klebefallen fest oder töten sie durch Hochspannung bei Berührung. Ätherische Öle helfen nur begrenzt, eine Garantie zur Schnakenabwehr bieten sie aber nicht. Räucherspiralen und Aerosolverdampfer stellen auch ein gewisses Gesundheitsrisiko für den Menschen dar, wenn sie in geschlossenen Räumen eingesetzt werden.

Insektensprays mit direkt wirkenden Giften sind möglich, um punktuell und gezielt gegen einzelne Stechmücken vorzugehen. Sie sollten aber in der Wohnung vorsichtig eingesetzt werden, da sie Gifte enthalten können, die auch für Menschen schädlich sind. Und nicht zuletzt ist die gute alte Fliegenklatsche noch immer ein effektives Hausmittel gegen Schnaken.

Was hilft gegen Schnaken im Garten? Wichtig ist, im Garten Wasserstellen zu vermeiden, das Regenfass auszuleeren oder eine Abdeckung darüber anzubringen, eventuell auch Tabletten zum Abtöten der Larven hineinzugeben. Diese Tabletten sind in den beiden Bürgerbüros der Stadtverwaltung, Salzgasse 4 sowie Industriestraße 23, erhältlich. Laut Kabs genügt eine Tablette für 50 Liter Wasser. Der abtötende Effekt halte 14 Tage an. Außerdem sollten im Garten vorbeugend Nutzbeete, die viel gewässert werden, möglichst weit vom Haus entfernt angelegt werden, um das Zufliegen der Insekten in die Wohnungen zu vermindern.

Schnakenarten gibt es etwa 4000 weltweit, davon etwa 150 in Deutschland. Sie gehören zu den Zweiflüglern und werden meist den Mücken zugeordnet. Die wohl bekanntesten und bei uns weit verbreiteten Arten der Schnaken sind die Kohlschnake (Tipula oleracea), die Wiesenschnake (Tipula paludosa) und die Riesenschnake (Tipula maxima). Schnaken leben ausschließlich von Nektar und Wasser.