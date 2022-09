Die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ will ihren erweiterten Vertretungsanspruch mit einer Satzungsänderung deutlich machen. Die früher auf Einzelhändler in der Innenstadt konzentrierte Werbegemeinschaft hat ihre Zielgruppe längst weiter gefasst und damit zuletzt einen Mitgliederzuwachs erzielt. In der Satzung ist bisher die Aufgabe genannt, die „City“ als qualifiziertes Einkaufs- und Dienstleistungszentrum herauszustellen. Wenn die Mitglieder in ihrer Jahresversammlung am Mittwoch (19 Uhr, Straub Catering) dem Vorschlag des Vorstands folgt, wird in der Satzung das Wort „City“ künftig durch „die gesamte Stadt Speyer“ ersetzt.

Alle Gewerbetreibenden und Interessierten würden in die Leistungsgemeinschaft aufgenommen, erklären die Vorsitzenden Peter Bödeker und Michael Schmitt: „Die gesamte Leistungskraft von Speyer muss angeboten werden.“ Auch Gastwirte, Ärzte, Handwerker, Krankenhäuser und Museen seien willkommen. Die erneuerte Satzung sei auch als Vorbereitung für die angestrebte Gründung einer Marketing GmbH unter Beteiligung der Stadtverwaltung zu verstehen, die der bisherige Verein anstrebt. Weitere Satzungsänderungen betreffen die Zusammensetzung des Vorstands und dessen finanziellen Spielraum. Der Vorstand soll laut Entwurf künftig Ausgaben etwa für Werbung bis zu 20.000 Euro (bisher 5000 Euro) freigeben können. Die ein bis zwei stellvertretenden Vorsitzenden sollen die Mitglieder künftig auf Vorschlag des Vorsitzenden wählen.