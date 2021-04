„Kämpferisch, fokussiert und willensstark“: Die Speyerer Grünen freuen sich über die Nominierung von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin bei der Bundestagswahl im September. Ihr Ziel ist jetzt klar: Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine grüne Kanzlerin stellen.

„Annalena ist eine kämpferische, fokussierte willensstarke Frau, die genau weiß, was sie will. Und die die grüne Programmatik mit Leidenschaft vertreten wird. Sie wird uns in diesem Wahlkampf anführen“, ist sich Sascha Bassing, Vorstandssprecher der Speyerer Grünen, sicher. Man freue sich auf den gemeinsamen Bundestagswahlkampf mit der 40-Jährigen, die seit 2018 gemeinsam mit Robert Habeck den Bundesvorsitz der Partei innehat.

Dass Baerbock auf Bundesebene das umsetzt, was die Grünen vor Ort in Speyer bewegt, davon ist Bassing überzeugt: „Unsere Gesellschaft hat sich gewandelt, entwickelt, ist pluraler und vielfältiger geworden. Wir Grüne wollen einen klimaneutralen Wohlstand schaffen, indem wir nachhaltig wirtschaften, ohne unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Wir in Speyer sind davon überzeugt, dass wir mit Annalena Baerbock eine Kandidatin haben, die genau das umsetzen kann und wird, in Kooperation statt in Konkurrenz, im Team und nur gemeinsam.“