Gerda Lützenburger ist eine der Ehrenamtlichen der Aktion „Das große Stricken“ der Malteser in Speyer. Im Interview mit Narin Ugrasaner verrät sie, was sie dazu motiviert.

Frau Lützenburger, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Ich stricke möglichst viele Mützchen für einen guten Zweck.

Was ist das Schwierigste daran?

Das sind aktuell meine Augen, die vor Kurzem am Grauen Star operiert wurden.

Warum machen Sie es gerne?

Wenn ich stricke, tue ich etwas für mich und schenke damit anderen ganz viel Freude. Ich probiere immer wieder etwas Neues aus und kann mich mit meiner ganzen Kreativität einbringen.

Was war ein besonderes Erlebnis?

Mich hat es total gefreut, dass es das Projekt überhaupt gibt. Ich habe das letzte Mal in meiner Schulzeit gestrickt und war selbst ganz erstaunt, dass ich noch so viel hinbekomme. Meist versuche ich die Mützen lustig zu gestalten, sodass sie andere zum Lächeln bringen. Mich macht es generell froh, anderen zu helfen, ob in der Nachbarschaft oder beim Stricken für Bedürftige.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Auf jeden Fall. Man erfährt sehr viel Wertschätzung und wird mit großer Herzlichkeit bei den Maltesern empfangen. Innerhalb der Strickgruppe, die sich regelmäßig trifft, erhält man Anerkennung für die kreativen Mützchen.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Dass ich mit ganz einfachen Dingen anderen helfen und etwas Großes bewirken kann.

Welchen Tipp würden Sie Interessierten mitgeben?

Einfach vorbeizukommen und es auszuprobieren. Es ist eine wirklich nette Gruppe, die mit ganzem Herzen dabei ist. Wir haben viel gelacht und viel Spaß gehabt!

Zur Person

Gerda Lützenburger (67), Steuerfachangestellte, engagiert sich seit November 2025 ehrenamtlich bei der Aktion „Das große Stricken“ der Malteser Deutschland und des Getränkeherstellers Innocent. Für jedes selbstgestrickte Mützchen gibt es eine Spende, die eine Portion Obst oder Gemüse für bedürftige Menschen ermöglicht. Die Malteser verteilen diese Lebensmittel direkt an Menschen, die Unterstützung brauchen.

Termin

Die Strick- und Häkelrunde trifft sich regelmäßig in der Diözesangeschäftsstelle der Malteser, Alter Postweg 1. Nächster Termin für alle, die mitmachen möchten: Montag, 27. April, 15 bis 17 Uhr.