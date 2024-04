Nicht immer stehen die Ziele der Stadtentwicklung im Einklang mit den Interessen der Anwohner.

Speyer muss froh sein um jedes öffentliche Grün, in dem seine Bürger ihre Freizeit verbringen können. So, wie sich der Hess-Park aktuell zeigt, kann er diese Funktion nicht erfüllen. Hier muss sich einiges ändern, das ist allen bewusst. Unstrittig ist auch, dass der Kiosk einen hohen Nutzwert hat. Doch was womöglich ein Gewinn ist fürs Stadtgefüge, kann für Nachbarn ein Ärgernis sein. Ob das eine Gaststätte ist, ein Spielplatz, eine Straße oder ein Supermarkt. Verwaltung und Politik müssen die teils gegensätzlichen Interessen abwägen und Kompromisse finden. Dabei muss jede Seite Abstriche machen. Der jetzige Entwurf kann funktionieren – sofern die Stadt gewillt ist, die Regeln, die in ihren Parks gelten, auch durchzusetzen.