Der Sitz der Firma Celsa Messgeräte GmbH in einem Hinterhof des Römerberger Gewerbegebiets In den Rauhweiden liegt versteckt. Aber die Lage hat durchaus Symbolwert. Celsa fertigt ein Nischenprodukt, das immer wichtiger wird in der Energieversorgung.

Stromwandler, vulgo Messtransformatoren, werden immer wichtiger in der Energieversorgung. Celsa ist deshalb auf Wachstumskurs: steigende Produktion, wachsender Umsatz, mehr Mitarbeiter. Es will raus aus dem Hinterhof im Römerberger Gewerbegebiet In den Rauhweiden. Geschäftsführer Denis Eckstädt sucht 10.000 Quadratmeter für einen Neubau an der B9.

Der 30-jährige hat Elektroniker für Automatisierungstechnik gelernt und technische Informatik studiert. „Ohne Elektronik, ohne Digitalisierung geht heute nichts mehr, das habe ich früh begriffen“, sagt er. Der gebürtige Römerberger stammt aus einer deutschstämmigen Familie. Der Vater kommt aus Kirgisistan, die Mutter aus Kasachstan. 1989 ziehen Eckstädts in die Pfalz. Sie haben elf Kinder, davon zehn Jungs. Denis ist der Älteste. Als der Vater früh stirbt, übernimmt er dessen Rolle in der Familie.

Team wechselt mit

Seinen Ehrgeiz, seinen Fleiß und die Zielstrebigkeit, aber auch den ausgeprägten Familiensinn und seine regionale Verwurzelung führt er auf diese besondere Konstellation in seinem Leben zurück. „Früher war ich nicht so, habe als Kind viel angestellt.“ Aber er habe in Römerberg eine tolle Kindheit genossen, viele Freunde seit der Zeit. Mit seinem heutigen Personal- und Kommunikationschef, Ben Pockler, besucht er schon den Kindergarten in Berghausen.

Der Unternehmer – Eckstädt ist verheiratet, hat selbst fünf Kinder – verfolgt mit seinem Unternehmen konkrete Wachstumsziele und hat eine klare Vision: „Eine Zukunft mit nachhaltiger und sicherer Energieversorgung für die Menschheit. Ich möchte Lösungen bereitstellen zur Messung, Speicherung und Auswertung elektrischer Messgrößen.“ In der Firma Celsa findet er das für ihn und seine Ideen passende Umfeld.

Das 1940 in Lüdenscheid gegründete Unternehmen startet 1967 einen Betrieb für Wandlerbau im spanischen Valencia. Seit 1983 vertreibt es seine Produkte in Deutschland. Vertriebsstandorte waren unter anderem Karlsruhe, Kandel und Landau. 2019 übernimmt Eckstädt die Celsa Messgeräte GmbH als Geschäftsführer. 2020 beginnt die Produktion in Römerberg. Die damals 14-köpfige Belegschaft wechselt zum größten Teil mit an den neuen Standort in der Heimatgemeinde des Chefs.

Seitdem brummt das Geschäft. Aktuell sind 27 Mitarbeiter beschäftigt. 2023 sollen es schon 45 sein. 40 Angestellten gibt die Celsa-Niederlassung in Spanien Arbeit. 40 Prozent der Gesamtbelegschaft sind Frauen. Acht Sprachen werden gesprochen, sieben Nationalitäten sind vertreten.

Parallel zum Mitarbeiteraufbau wächst der Umsatz der GmbH. Bei einer Million Euro lag er 2019. 2,2 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr erreicht. In diesem Jahr sollen es 3 Millionen Euro werden. 15 Mio. Euro sind für 2025 geplant. 140.000 Wandler sollen in diesem Jahr die Firma verlassen. 70.000 waren es 2021, 2023 sollen es 280.000 bis höchstens 330.000 werden.

Bauboom erhöht Bedarf

2021 hat die Celsa Messgeräte GmbH die behördliche Zulassung für eine neue Stromwandlerbaureihe für Verrechnungszwecke (sogenannte eichfähige Wandler) erhalten. Ein weiteres Produkt, die Rogowski-Spule, soll noch in diesem Jahr anlaufen. Die Produktionskapazität umfasst 80.000 Stück. Daneben gehören neben Stromwandlern Multifunktionsmessgeräte, Energiezähler, Messumformer, digitale und analoge Messgeräte, Nebenwiderstände und LED-Meldetableaus zum Produktportfolio des Unternehmens. Außerdem erwartet Denis Eckstädt 2022 zur staatlich anerkannten Prüfstelle für Stromwandler zu werden.

Celsa-Kunden sind nicht Privatleute, sondern Energieversorgungsunternehmen wie die Pfalz-, Stadt- und Gemeindewerke, Schaltanlagenbauer, der Elektrogroßhandel und Unternehmen. 1300 aktive Kunden verzeichnete die Celsa-Kartei 2021. Der Bauboom sowie die Umrüstung der Energielandschaft erhöht den Bedarf.

Am stärksten drückt Eckstädt akut das Platzproblem am Standort. Bereits 2018 hat er einen Antrag auf Zuteilung eines Baugrundstückes im geplanten neuen Gewerbegebiet Römerberg an der Bundesstraße 9 gestellt. Heute ist der Bedarf auf 10.000 Quadratmeter Fläche gewachsen. Diese Zahlen seien schon damals in die Planung der Liegenschaftsabteilung übernommen worden, da die Unternehmensgruppe von Herrn Eckstädt „als Römerberger Unternehmen große Chancen auf Zuteilung von passenden Flächen“ habe. „Der Standort Römerberg ist für uns extrem wichtig“, betont der Geschäftsführer.