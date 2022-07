Wenn der Betrieb auf dem Festplatz am Freitag um 14 Uhr beginnt, ist das Brezelfest schon gute 22 Stunden alt. Das Traditionsfest wurde am Donnerstag nach drei Jahren und Ausfällen in den Jahren 2020 und 2021 mit Fassbier-Anstich und Peitschenknallen „reanimiert“ – als wäre es nie anders gewesen.

Vom Altpörtel zum Festplatz zogen Funktionäre des Verkehrsvereins und Vertreter der Stadtspitze samt Brezelfesthoheit Anne-Susan Sperling. Die Gruppe wurde begleitet vom Fanfarenzug Rot-Weiß Speyer, dem Musikverein Mechtersheim und der „Gruppo Frustatori Cassani“ der Partnerstadt Ravenna. Ihr Ziel war das große Festzelt, in dem die Sechs-Tages-Feier eröffnet wurde.

Schon die Frühjahrsmesse in Speyer hatte bewiesen, dass nach der Corona-Pause wieder großes Interesse an Volksfesten besteht: Sie hatte selbst an üblicherweise besucherarmen Tagen Menschenmassen angezogen. Deshalb sind auch die Brezelfest-Schausteller guter Dinge. „Die nächsten Tage bringen viel Geselligkeit, Essen, Trinken, Musik und viele Schausteller“, kündigte Uwe Wöhlert, Vorsitzender des ausrichtenden Verkehrsvereins, an. Er sagte: „Die Vorhersage verspricht richtiges Brezelfest-Wetter.“ Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sprach von Lebensfreude und Glückseligkeit, die zurückkehren dürfe.

Bewährtes Programm

Ein Blick auf das Festprogramm der kommenden Tage zeigt, dass an das Bewährte der Vergangenheit nahtlos angeknüpft wird. Live-Musik gibt’s an allen Tagen im Biergarten Dirk Scholz und im Festzelt, Preis-Schafkopf (10 Uhr) und ökumenischer Gottesdienst (10.30 Uhr) eröffnen den Sonntag, bevor der Brezelfestlauf (ab 10.50 Uhr) dem Umzug (13.30 Uhr) vorausgeht. Gesucht werden hierfür noch Festzeichen- und Fahnenträger. Treffpunkt für Interessierte ist um 12 Uhr, Ecke Burgstraße/Joseph-Schmitt-Straße. Lohn: 20 Euro Brezelfest-Geld.