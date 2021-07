Die Schaustellerinnen und Schausteller, die seit Mitte Juni im Speyerer Domgarten Essen und Getränke verkaufen und Fahrten auf ihren Fahrgeschäften anbieten, laden ab Montag, 12. Juli, zur „Brezelwoche“ ein. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Demnach gibt es bis einschließlich Sonntag, 18. Juli, täglich wechselnde Aktionen. Los geht es am Montag ab 11.30 Uhr mit dem Tag der Betriebe und einer Bildversteigerung. Der Dienstag, 13. Juli, wird ab 12 Uhr zum „Dirndl-Tag“. Alle, die in Tracht kommen, bekommen laut Pressemitteilung ein kostenloses Getränk. Der Mittwoch, 14. Juli, steht unter dem Motto „Familien-Tag“. An allen Ständen gelten laut Stadt ermäßigte Preise. Am Donnerstag, 15. Juli, können Kinder kostenlos Lebkuchenherzen verzieren. Dafür ist eine Anmeldung an heidi.jester@stadt-speyer.de notwendig. Am Freitag, 16. Juli, wird ein romantischer Abend mit Kerzenschein und Live-Musik geboten. Für Samstag, 17. Juli, sind Besuche von Kinderhelden angekündigt. „Dass das Brezelfest nun schon das zweite Jahr in Folge abgesagt werden musste, schmerzt mich, wie wohl alle Speyererinnen und Speyerer, sehr“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. „Umso mehr freut es mich, dass sich unsere Schaustellerbetriebe die Mühe gemacht haben, eine Aktionswoche auf die Beine zu stellen.“ Seiler und der Stadtvorstand werden laut Ankündigung jeweils eine Stunde vor Ort beim Verkauf der Waren helfen: Irmgard Münch-Weinmann (Grüne): 12. Juli, 15 Uhr; OB Seiler: 12. Juli, 17 Uhr; Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU): 16. Juli, 12 Uhr. Beigeordnete Sandra Selg (SWG) wird laut Pressemitteilung im Laufe der Woche am Karussell und beim Fischeangeln unter die Arme greifen.