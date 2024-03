Der Sommertagszug am 10. März wird Speyers bis dato größte Veranstaltung in diesem Jahr. Selbstgebastelte Stecken gehören dazu wie die Brezel zum Brezelfest. Beim Basteln ist alles genormt. Oder besser: fast alles.

Viele der mehreren tausend Sommertagszug-Teilnehmer sind traditionell mit Stecken der Marke Eigenbau unterwegs. Dabei können sie auf Anfertigungen zurückgreifen, die im Vorfeld auf dem Wochenmarkt verkauft werden. Früher wurden sie von der Katholischen Frauengemeinschaft St. Otto gefertigt, seit sich diese Gruppe nicht mehr um das Wickeln der 500 Haselnussstecken kümmern konnte, ist Klemens Brack aktiv geworden.

Der Speyerer hat vor zwei Jahren seinen Freundeskreis und andere willige Helfer mobilisiert. Deren Credo: Die Tradition der Sommertagsstecken muss aufrechterhalten werden. Lehrstunden mussten jedoch sein. Einfach drauf loswickeln ist nämlich nicht. Im Dezember fangen die Vorbereitungen an – mit der Suche nach passendem Gehölz im Böhler Gemeindewald. „Die Stecken werden grob abgeschnitten und dann auf eine Länge von 40 Zentimeter gekürzt“, erklärt Brack der RHEINPFALZ. Nicht zur Debatte steht die Spitze des Stocks, die schön V-förmig sein muss. Schließlich, das ist bekannt, thront oben eine Brezel, im Idealfall aus Hefeteig.

Suche im Böhler Wald

Allein das Suchen der passenden Stecken dauert gut fünf Stunden, sagt Brack. Im Januar lag dann stapelweise Seidenpapier vor den Freiwilligen, die sich seit dem Abriss des Pfarrheims St. Otto im ehemaligen Chorraum unter der Kirche treffen. „Ein Bogen Papier misst 50 auf 70 Zentimeter“, erklärt Brack. An die zehn Farben haben die Bastler zur Auswahl. Bevor es an die kreative Ausführung geht, muss das Seidenpapier in etwa zehn Zentimeter breite Streifen geschnitten, in der Mitte der Länge nach gefaltet, an der offenen Seite verklebt und an der geschlossenen Seite in einem regelmäßigen Abstand zirka einen Zentimeter eingeschnitten werden. „Wir nennen das Fransen schneiden“, so Brack.

Liegen alle Papierstreifen bereit, geht’s ans Eingemachte, beziehungsweise ans Einwickeln. Für die Optik gibt es keine Vorgaben: „Jeder sucht sich die Farben aus, die er möchte.“ Die Erfahrung der ehrenamtlichen Frauen, die schon seit Jahrzehnten bei der Herstellung der Sommertagsstecken dabei sind, zahlt sich dabei aus.

Für Jungs und Mädchen

„Es gibt Jungs- und Mädchenstecken“, hat Brack gelernt. Rosa sei nichts für die jungen Herren. „Manche wickeln die Stecken auch in den Stadtfarben Rot und Weiß, mit Grün als Fußballfarbe oder in europäischen Länderfarben“, nennt Brack weitere Beispiele. 15 bis 20 Minuten dauert die Herstellung pro Stock. Begonnen wird immer an der Gabel. Tesa hält das Gesamtkonstrukt zusammen.

Am Ende werden drei Papierstreifen in die Gabelmitte geklebt – als Flatterband sozusagen. „Wir sind in jedem Fall offen für weitere Helfer“, hofft Brack auf Unterstützung in den nächsten Jahren. 4 Euro pro Stecken werden verlangt. Der Erlös geht an wohltätige Zwecke. Die Stecken werden heute und kommenden Freitag, 8. März, am Berliner Platz und an den Samstagen 2./9. März am Königsplatz, jeweils ab 9 Uhr, verkauft. Der Sommertagszug startet am Sonntag, 10. März, 14.30 Uhr, am Altpörtel.