In der blauen Telefonzelle auf dem Weihnachtsmarkt können Geschenkwünsche an das Christkind mitgeteilt werden. Das muss aber aufpassen, dass es all die Wesen aus der Pokémon-Fantasiewelt nicht verwechselt, die nach Speyer ausgeliefert werden sollen.

Emilia (4) wünscht sich vom Christkind Glitzerstifte, kleine Legosteine und ein Schaukelpferd. Ihre kleine Schwester Anna (2) hätte gern Duplo-Legosteine und ein großes Bett. Daniel (8) freut sich auf ein Lego-Set mit Autos, am liebsten einem Lamborghini. Hanna (5) hofft auf einen Elsa-Zauberstab, ein Magic Mixie und eine Küche für ihr Playmobil-Haus. Paul (5) hätte gern einen Lego-Saurier, einen Roboter und ein Baby-Yoda-Kuscheltier, Jonathan (5) einen Stegosaurus und eine Drohne von Lego. Mia (5) hofft auf das Spiel „Dr. Bibber“ und ein Schleich-Pferd.

Fabian (5) ist Pokémon-Fan und wünscht sich deshalb einen Glurak, einen Glutexo, einen Glumander und einen Turtok. Sein Bruder Elias (4) würde sich über ein Paw-Patrol-Set freuen und über Rider im Quad. Ihr Papa wünscht sich „zwei ganz liebe Kinder und ein schönes Weihnachtsfest“. Helena (2) hätte gern viel braune Schokolade. Maximilian (5) möchte eine Pistole mit Pfeilen und – ebenfalls von Pokémon – ein Pikachu-Kuscheltier als Geschenk.

Juliana (4) wünsch sich einen Schminkkopf. Hermine (5) Sachen von „Rainbow High“, Leni (5) „ein Kostüm mit einem Einhorn drauf“. Geburtstagskind Theresa (7) hätte gern ein I-Pad vom Christkind.

Himmelstelefon



Montag bis Freitag, 15 bis 17 Uhr, blaue Telefonzelle beim Jakobspilger.