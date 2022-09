Auch Norbert Hauck ist begeisterter Radler und zur „Redaktion vor Ort“ geradelt. Rad und Bus reichten ihm für den Weg nach Speyer-Nord aus, erklärt er. Aber: „Ich könnte mich jeden Tag aufregen.“ Er bezieht das auf die Verkehrsbedingungen für Radler. Seine Beispiele sind der Radweg aus dem Hirschgraben, der in der Bahnhofstraße stadteinwärts keine gute Fortsetzung finde, die Pflasterung an der umgestalteten Kreuzung von Landwehr- und Iggelheimer Straße („keiner weiß, wo er hin soll“) und die Lage in der Bahnhofstraße. Wenn ab 2023 der Umstiegspunkt für Busse vor die VR-Bank gelegt werden solle, „dann müssen sie dort eine Unterführung für Radfahrer bauen“, erwartet er gefährliche Situationen.

Axel Elfert führt seit 1990 den Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Speyer. Ende 2023 will er sein Amt in jüngere Hände legen. Müde im sozialen Einsatz ist er aber nicht: Am Tag nach der „Redaktion vor Ort“ ist frühes Aufstehen Pflicht, weil er ab 6 Uhr vor dem Bahnhof über das Thema Mindestlohn aufklären will. Allein in Speyer profitierten 4751 Beschäftigte von der Erhöhung auf 12 Euro ab 1. Oktober, betont der DGB. Am 8. Oktober werde es die nächste Aktion zu einer Mietenstopp-Forderung geben. Elfert erwartet finanzielle Probleme für viele infolge der Energiepreise. Er ist froh, dass er Kraft für die Aktionen bei einer Reise sammeln konnte: Seinen 70. Geburtstag vorige Woche hat er im Bayerischen Wald gefeiert.