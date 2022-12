Das Museum Purrmann-Haus wurde vom Land als Museum des Monats Dezember ausgezeichnet. Am Freitag gibt es ein sehr spannendes Konzert zur aktuellen Ausstellung „Künstlerpaare der Moderne“.

Das Museum Purrmann-Haus Speyer erhielt, wie gemeldet, vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration die Auszeichnung „Museum des Monats“ für Dezember. Kulturministerin Katharina Binz übergab die mit 1.000 Euro dotierte Auszeichnung an die Kuratorin Maria Leitmeyer in Anwesenheit von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Michael Wagner, Mitglied des Landtags und Vorsitzender des Kulturausschusses Rheinland-Pfalz.„Wir sind sehr stolz auf unser Purrmann-Haus“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Wir freuen uns riesig über die wunderbare Auszeichnung und die damit verbundene Würdigung unserer Museumsarbeit“, sagte Maria Leitmeyer. „Eine Auszeichnung, die absolut zu Recht an das Museum Purrmann-Haus vergeben wurde. Dank gebührt dem engagierten Team um Maria Leitmeyer und natürlich den Gründungsvätern um Oberbürgermeister a. D. Werner Schineller“, ergänzte Michael Wagner.

Noch bis 26. März gibt die aktuelle Sonderausstellung „Künstlerpaare der Moderne“ im neuen Erweiterungsbau des Museums spannende Einblicke in das Werk und die Biografien der bedeutendsten Künstlerpaare ihrer Zeit.

Márta und György – Clara und RobertI

m Begleitprogramm zu dieser Sonderausstellung „Künstlerpaare der Moderne“ spielt das lange in Speyer beheimatete und tätige Klavierduo Christine und Stephan Rahn unter dem Motto „Márta und György – Clara und Robert – Inspiration und Hommage“ am Freitag, 16. Dezember, 19.30 Uhr, im Historischen Ratssaal. Auf dem Programm stehen vierhändige Klavierwerke von György Kurtág und Robert Schumann.

Beide Komponisten waren mit Pianistinnen verheiratet, mit denen sie das vierhändige Spiel an einem Klavier pflegten: eine gegenseitige künstlerische Inspiration, in der die Werke des Konzertes von Christine und Stephan Rahn ihre Wurzeln haben.

Die Konzertkarte berechtigt zu einem Eintritt in die Ausstellung. Tickets sind in der Tourist-Information Speyer, Telefon 06232 142392, sowie bei www.reservix.de und allen Reservix-Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse im Historischen Ratssaal erhältlich.