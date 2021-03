Mit zwei Corona-Neuinfektionen steigt der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner für Speyer am Freitag von 15,8 auf 17,8 leicht an. Politiker und Mediziner sehen Alarmzeichen.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) lobt die Speyerer Bürger und betont, dass diese mit ihrem umsichtigen Verhalten maßgeblich zum derzeit niedrigen Inzidenzwert beigetragen hätten. Gleichzeitig appelliert sie vor allem an Besucher aus Nachbarregionen mit hohen Infektionszahlen, sich strikt an die Hygienemaßnahmen zu halten, wenn sie die Domstadt besuchen. Seiler: „Wir haben nun schon monatelang die Erfahrung gemacht, wie schnell der Inzidenzwert wieder steigen kann. Es liegt an uns allen, diesen niedrigen Wert zu halten.“

Auch Klaus-Peter Wresch, medizinischer Berater der Stadt, warnt: „Obwohl sich das Speyerer Infektionsgeschehen derzeit antizyklisch verhält, wird der niedrige Wert nur eine kurze Freude sein.“ Sorge bereite ihm insbesondere der hohe Anteil der britischen Mutante B.1.1.7 von 60 bis 70 Prozent an den im städtischen Testzentrum nachgewiesenen Infektionen sowie das sinkende Alter der Erkrankten. „Im Vergleich zur Situation vor zwei Monaten, als der Großteil der Infektionen bei älteren Menschen etwa in Alten- und Pflegeheimen nachgewiesen wurde, ist die führende Altersgruppe nun 40 bis 60 Jahre und jünger.“

Hohe Positivrate

Es sei zu erwarten, dass sich bei ähnlichen Werten das Virus jetzt verstärkt ausbreite, da sich das Infektionsgeschehen in den Heimen etwa durch Isolierung schneller eindämmen lasse. Zudem sei die Mutante deutlich ansteckender als das Ursprungsvirus, so der Mediziner. Wresch verweist außerdem auf die hohe Positivrate von 20 Prozent im von ihm geleiteten Testzentrum in der Halle 101, die im Vergleich zur Vorwoche gestiegen sei.

In Sachen Impfen vermeldet Stadtfeuerwehrinspekteur und Impfkoordinator Peter Eymann für die vergangene Woche insgesamt 781 Neuimpfungen, davon 777 Erst- und vier Zweitimpfungen. Im drittkleinsten Impfzentrum im Land in der Stadthalle erhielten somit seit 7. Januar 4311 Menschen zum ersten Mal und 1464 Personen zum zweiten Mal die schützende Injektion.