Die Wahlwerbung im Stadtgebiet wird nicht weiter einschränkt. Der Stadtrat hat – bei fünf Gegenstimmen sowie neun Enthaltungen im 44er-Gremium – der in einigen anderen Punkten angepassten Sondernutzungssatzung zugestimmt.

Als Sondernutzung wird bezeichnet, wenn Antragsteller die Erlaubnis erhalten, etwas im öffentlichen Raum aufzustellen oder im Fall von Wahlplakaten auch aufzuhängen. Die konkrete Anregung, in den sechs Wochen vor Wahlen statt bisher 100 nur noch 50 Plakate pro Partei zuzulassen, wird jedoch nicht umgesetzt. Walter Feiniler (SPD) atmete auf: „Wie soll man 2024 zwei Wahlen an einem Tag – Kommunalwahl und Europawahl – mit nur 50 Plakaten zusammenbringen? Man muss uns Parteien auch zugestehen, für sich zu werben.“

Auch die Freisitz-Größe, die Lokalen in der Maximilianstraße gewährt wird, wird nicht verändert. Die SWG hätte sich hier mehr Freiheit für die Wirte gewünscht. Die Linke sah das ebenso, sprach von einer „ständigen Gängelung unserer Gastronomen“. Die Fraktion kritisiert auch eine wesentliche Neuerung in der Satzung, wonach Verstärker für Straßenmusik verboten werden: „Unsinn.“ Sprecher Aurel Popescu kündigte einen Antrag zur Stärkung der Gastronomie an.