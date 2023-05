Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Claus und Barbara Regenauer führen seit fast 30 Jahren in einem Hof in der Speyerer Straße in Otterstadt einen Kfz-Meisterbetrieb. Trotz Zeitdruck soll die Beziehung zwischen Kunden und Mitarbeitern im Vordergrund stehen. Um Fachkräfte zu gewinnen, müssen sie kreativ werden.

Johannes Steiniger ist beeindruckt, „wie flott und genau“ in der etwas unscheinbar wirkenden Werkstatt in einem Hof in der Speyerer Straße in Otterstadt gearbeitet wird. Der CDU-Bundestagsabgeordnete