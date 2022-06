Daoud Georg Hattab ist am Dienstag mit der Landesverdienstmedaille ausgezeichnet worden. Ein hoch emotionaler Moment für den 82-Jährigen, der aus dem Irak nach Speyer einwanderte. Wofür er diese hohe Auszeichnung bekommen hat und bei wem er sich vor allem bedankt hat.

„Ich bin stolz, dass ich so ausgezeichnet heute hier raus gehe. Wenn ich noch gut laufen könnte, würde ich damit die Hauptstraße rauf und runter gehen“, sagte Daoud Hattab, Minuten nachdem er die höchste Auszeichnung dieser Art, die das Land vergeben kann, erhalten hatte. Der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD), Hannes Kopf, hatte sie dem 1939 in Mossul im Irak geborenen Hattab am Dienstag in ausgehändigt.

Verliehen hat die Medaille Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Sie würdigt damit das vielfältige und nach wie vor andauernde ehrenamtliche Wirken Hattabs, insbesondere bei der Integration Fremder, der Fasnacht und in der Kommunalpolitik, wie Kopf in seiner sehr persönlich gehaltenen Laudatio unterstrich. „Du hast diese Ehrung für deinen stetigen Dienst an und für Menschen mehr als verdient“, sagte auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in ihrer Begrüßung. Sie konnte viele Familienangehörige des Geehrten und politische Weggefährten von Daoud Hattab wie den früheren Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Thüringen und Speyerer Ehrenbürger Bernhard Vogel, willkommen heißen. Hattab sei selbst ein „Vorbild gelungener Integration“, attestierte Seiler.

1961 nach Speyer gekommen

SGD-Präsident Kopf verwies darauf, dass Hattab als 21-Jähriger am 16. Juni 1961 nach Speyer gekommen und bereits 1970 deutscher Staatsbürger geworden sei. Kopf nannte den bereits 2014 mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Speyer geehrten Hattab „einen Vermittler zwischen Kulturen, Menschen und sozialen Schichten“. Die konkrete praktische Hilfe Hattabs reiche vom Dolmetschen über das Ausfüllen von Papieren bis zur Begleitung bei Behördengängen oder der Suche von Wohnraum und Jobs.

Der Ausgezeichnete selbst erinnerte daran, dass ihm bei seiner Ankunft in Speyer – ein Jahr sollte er ursprünglich nur bleiben – geholfen worden sei und er immer Glück gehabt habe, nicht zuletzt mit dem Kennenlernen seiner Frau Roswitha. „Sie hatte immer die Arbeit am Computer mit meinem Ehrenamt, hat zwei Kinder großgezogen und das Haus versorgt“, dankte er ihr. Er könne Stadt und Gesellschaft gar nicht alles zurückgeben, was er erhalten habe. Ausdrücklich dankte er dem Journalisten und Freund Nik Meyer, der ihn zur Würdigung vorgeschlagen habe.

OB Seiler fand bei ihrem Abschied das passende Schlusswort: „Daoud, wir freuen uns, dass Du nicht nur ein Jahr in Speyer geblieben bist.“