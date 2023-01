Eine 19-Jährige und ein 20-Jähriger mussten sich am Montag für eine Auseinandersetzung in der Bahn im Amtsgericht verantworten.

Mit Verspätung und Nervosität ging es am Montagmorgen für die beiden geständigen Angeklagten aus Harthausen und Speyer in den Gerichtssaal. Ihr Fall: Während des Berufsverkehrs Ende Oktober 2021 wollte ein älterer Mann einen Sitzplatz für sich neben seinem Fahrrad, was den jungen Erwachsenen in der vollen S-Bahn zwischen Speyer und Ludwigshafen als nicht machbar vorkam. Deswegen begann ein Fahrgast aus Germersheim, auf die Zwei einzureden.

Ihr Verhalten gegenüber dem alten Mann war „dann leider unmöglich“, wie dieser als Zeuge aussagte. Die Stimmung wurde bedrohlicher. Am Ende lag der junge Mann lag am Boden und rangelte sich mit dem Germersheimer. Die Frau wurde am Hals verletzt beim Versuch, dazwischenzugehen. Der Fahrgast begab sich in Schutzstellung, um seinen frisch operierten Bauch zu schützen und wurde von den beiden auf den Kopf, die Knie und in die Genitalien geschlagen und getreten. Noch in der Bahn rief der Angeklagte selbst die Polizei. Es kam zu ersten Vernehmungen.

Schwierige familiäre Situation

Vor Gericht spielten auch die persönlichen Hintergründe der Angeklagten eine Rolle. Laut Ergebnis der Beweisaufnahme tun sie sich schwer damit, eine Ausbildung zu beenden. Die familiäre Situation des Speyerers, der zuhause hinausgeworfen wurde, ist schwierig.

In Absprache mit dem Germersheimer Zeugen und in Rücksicht auf die Lage der beiden Angeklagten stellte die Richterin Sascha Umealo-Wells das Verfahren vorläufig ein. Statt einer Strafe werden die 19-Jährige und der 20-Jährige zu einem Täter-Opfer-Ausgleich verpflichtet. Dabei soll außergerichtlich eine Wiedergutmachung angestrebt werden. Auferlegt wurde ihnen auch die Teilnahme an Beratungen bei der Drogenhilfe, der Jugendberufsagentur und bei einem Projekt des Vereins zur Förderung der beruflichen Bildung (VFBB), dem „Jungen Speyer“.