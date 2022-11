Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am frühen Montagmorgen zwei Autoknacker gefasst. Demnach beobachtete die Frau in der Paul-Egell-Straße zwei männliche Tatverdächtige, die sich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten. Ein Auto hatten sie bereits geöffnet. Die Zeugin beschrieb die Tatverdächtigen als „große Typen“, einer davon mit einer Kapuzenjacke bekleidet. Der Polizei fielen daraufhin ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger auf, die in der Weisgerberstraße an einem geöffneten Auto standen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten einen Geldbeutel des Halters des geöffneten Fahrzeugs, ein Sack mit Münzgeld sowie hochwertige Kopfhörer. Wie hoch der Sachschaden an den Fahrzeugen ist und was entwendet wurde, werde noch ermittelt, so die Polizei. Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.