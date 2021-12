In vielen Adventskalendern verbirgt sich Süßes. Geschäfte in Speyer und Umland bieten Leckereien, die nicht alle in die 24 Türchen passen, aber bis weit nach Weihnachten reichen würden. Der „Süße Adventskalender“ der RHEINPFALZ macht deshalb jeden Tag Appetit.

Eigentlich ist die Konditorei Christmann in Waldsee in der Adventszeit für ihre Zimtwaffeln berühmt, doch Inhaber Daniel Haslberger hat für den Rheinpfalz-Adventskalender eine andere Spezialität ausgesucht: Mohnstollen nach einem alten schlesischen Rezept. „Das hat mein Opa Alfred Christmann von einem Konditormeister beim Treffen seiner Meisterschule bekommen. Mein Opa war Bäcker, er hat das Café Christmann 1971 gegründet, mein Vater Manfred Christmann, der das Geschäft 1977 übernahm, war Konditor, er hat das Rezept noch verfeinert“, erklärt Haslberger, der das Café 2014 nach dem Tod seines Vaters übernahm.

„Ein ganz feines Gebäck“

Ein bisschen aufwendig sei das Gebäck schon, aber die Arbeit würde sich lohnen. Die Konditoren in der Christmannschen Backstube machen erst einen Vorteig, der ein bis zwei Tage lang durchgekühlt und dann zu einem schweren Hefeteig verarbeitet wird. Der wird auf einem Leintuch ausgerollt, mit einer Masse aus Mohn, Honig, Milch, Eiern und Gewürzen bestrichen, aufgerollt, in einer Form gebacken und danach mit flüssiger Butter bestrichen. „Das ist ein ganz feines Gebäck, ich lege mir da selber immer einen zurück“, sagt Haslberger.

Anders als ein klassischer Christstollen enthält der Mohnstollen kein Zitronat, Orangeat und Rosinen. Er hält auch nicht so lange wie ein Christstollen, aber das sei eigentlich kein Problem, weil er so gut schmeckt, dass er sowieso ganz schnell aufgegessen wird. Dieses besondere Weihnachtsgebäck gibt es auch mit einer Nussfüllung.