Es kann viele Gründe dafür geben, wenn ein Geschäft schließen muss. Im Fall des „Dampfwerk“, das am Samstag zum letzten Mal in der Bahnhofstraße E-Zigaretten verkauft hat, lohnt es sich genauer hinzuschauen. Der Inhaber führt immer strengere Regulierungen an und fühlt sich „persönlich beleidigt“.

Speyer. Von 2017 bis 2022 währte die Geschichte des „Dampfwerk“ in Speyer. Inhaber Andreas Weidner hat es nach seinen Filialen in Kandel, Landau und Haßloch als vierten Standort eröffnet. Die anderen drei betreibt er auch künftig weiter. In Speyer hat er aufgegeben. Im Schaufenster in der Bahnhofstraße 39 hängt die Erklärung in Kurzform: „Eine freie, von der Europäischen Union genehmigte, weniger schädliche Alternative zur Tabakzigarette erfährt eine immer stärkere Einschränkung und wird immer strenger reglementiert.“ Dies und die altbekannten Einbußen durch die Corona-Lockdowns im Einzelhandel machten den Schritt unumgänglich.

Der 55-jährige Weidner kann das alles noch sehr viel ausführlicher begründen. Die erste große Reglementierung sei 2017 ungefähr mit seiner Eröffnung in Speyer zusammengefallen. Er habe sie wie viele seriöse Anbieter der Branche begrüßt, denn zuvor sei die E-Zigarette als neues Produkt unreglementiert gewesen. Jugend- und Gesundheitsschutz standen an erster Stelle. Sein Fachmarkt habe seine Produkte schon zuvor auf freiwilliger Basis nur an Volljährige verkauft, betont Weidner. Die allerkühnsten Wachstumsträume seiner Branche habe das begrenzt – aber, wie gesagt: „Wir haben es befürwortet.“

Lockdown belastet

Die Corona-Lockdowns seien für das Unternehmen mit seinen zwölf Mitarbeitern, davon zwei überwiegend in Speyer, eine harte Zeit gewesen, so Weidner. „Wir sind mit drei Autos von Kandel aus mehr als 10.000 Kilometer gefahren“, sagt er über die Auslieferungstouren, um die Kunden bei der Stange zu halten. Trotzdem hätten Mitbewerber aus dem Online-Bereich an Boden gewonnen gegenüber dem nur auf stationäre Standorte setzenden Unternehmen. Das „Dampfwerk“ insgesamt sei noch mit einem blauen Auge davongekommen. Dass er jetzt – anders als in Kandel, Haßloch und Landau – in Speyer dicht gemacht hat, habe jedoch auch damit zu tun.

Ein anderer Grund für den Abschied sind die Mietkonditionen für die aus Weidners heutiger Sicht zu großen 90 Quadratmeter Verkaufsfläche an diesem Standort. Der Vertrag hätte Ende Juni verlängert werden müssen. Mit dem Vermieter sei es jedoch schon in Lockdown-Zeiten nicht so einfach gewesen ins Gespräch zu kommen, wie an den anderen Standorten. Und letztlich sind da die neuen Verschärfungen von Vater Staat: Ab 1. Juli werden alle nikotinfreien und nikotinhaltigen Flüssigkeiten für E-Zigaretten mit 0,16 Euro je Milliliter besteuert, was – diesmal sehr zur Verärgerung von Inhaber Weidner – die Marktchancen weiter verringere.

Es gebe kein Produkt, das Nikotinabhängigen so schnell und so nachhaltig helfe, von der Zigarette loszukommen, wie die E-Zigarette, erläutert Weidner. In deren verdampfenden Flüssigkeiten sei das süchtig machende Nikotin enthalten – und deshalb funktioniere das Produkt auch: Zu den ungefähr 20 Millionen Rauchern in Deutschland seien zwei bis drei Millionen „Dampfer“ gekommen. Die massiv gesundheitsschädlichen Verbrennungsprodukte der Zigarette fielen jedoch nicht an. Deshalb könne er persönlich die neue Steuer, die Deutschland entgegen anders lautender Beteuerungen aus der Politik früher als andere Staaten verhängt habe, nicht nachvollziehen, so Weidner.

Umsatz bricht ein

Er empfinde die neuen Einschränkungen als „persönliche Beleidigung“, geht der Geschäftsmann noch weiter. „Ich wollte der Menschheit helfen, von der Scheißkippe loszukommen.“ Und jetzt das. Seine Prognose zur weiteren Entwicklung: bei „Dampfwerk“ weitere Umsatzeinbußen über die bereits 40 Prozent seit 2017 hinaus, und bundesweit gesehen eine erneute Zunahme der Zigarettenraucher. „Es ist schade um jeden, der es geschafft hatte und jetzt zurückgetrieben wird in den Zigarettenkonsum“, sagt der Unternehmer. Die „Dampfer“ seien in jüngeren Jahren vielfach auch Tabak rauchende „Dualnutzer“, die dann mit 35, 40 Jahren voll auf die weniger gesundheitsschädlichen Ersatzprodukte setzten.

Weidner hofft, nach der Steuererhöhung, die etwa zehn Milliliter Liquid von 5 auf 6,60 Euro verteuerten, sein stationäres Konzept mit drei Ladengeschäften – bei bereinigtem Sortiment – halten zu können. Der eine oder andere treue Kunde aus der Domstadt werde vielleicht auch in die nächste Filiale nach Haßloch fahren. Nach der Schließung in Speyer werde kein Mitarbeiter entlassen: Er biete die Möglichkeit zum Wechsel in seine weitere Firma Reprotech in Steinweiler an, betont Weidner. Deren Belegschaft werde damit von vier auf sechs Mitarbeiter wachsen, erklärt der studierte Grafiker. Das passe gut, zumal das unter anderem auf Kommunikationsdesign spezialisierte Unternehmen seine Palette ausweite. Aus der inzwischen auf 27 Geräte angewachsenen 3D-Drucker-Farm sollten bald auch Vertikalgärten kommen, für die er große Marktchancen sieht.