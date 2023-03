Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit rund 20.000 Besuchern an zwei Tagen ist der Bauernmarkt in der Maximilianstraße alljährlich eine der größten Veranstaltungen in Speyer – wenn er denn stattfindet. Nach der Corona-Pause 2020 und 2021 sind für Samstag und Sonntag, jeweils 11 bis 18 Uhr, nun wieder rund 80 Stände angekündigt. Vorgeführt wird teilweise längst vergessenes Handwerk.

Vor der Kulisse des Doms findet nach Einschätzung des veranstaltenden Vereins Bauernmarkt Speyer die größte Veranstaltung dieser Art in Rheinland-Pfalz statt.