Das ist ein seltenes Bild: Dampfloks, die Waggons durch den Speyerer Bahnhof ziehen, sind nicht häufig zu sehen. Dass es am Wochenende anders war, hat mit dem Jubiläum „175 Jahre Eisenbahn in Rheinland-Pfalz“ zu tun. Dafür wurden Nostalgiefahrten mit historischen Dampf- und Elektrolokomotiven auf mehreren pfälzischen Strecken angeboten.

Dreh- und Angelpunkt war dabei Neustadt, wo auch am Samstag und Sonntag je zwei Fahrten über Schifferstadt und Speyer nach Germersheim starteten. Somit konnte jeweils planmäßig um 10.30 und 14.30 Uhr sowie auf dem Rückweg um 11.36 und 15.36 Uhr im Speyerer Bahnhof in historische Züge eingestiegen werden. Die Haltestellen in Römerberg und Lingenfeld waren jeweils ein paar Minuten früher beziehungsweise später an der Reihe. Wer sich vom Rhein an die Haardt auf den Weg machte, konnte dort nach dem Ausstieg beim Bahnhofsfest zum Jubiläum oder beim Deutschen Weinlesefest mitfeiern.