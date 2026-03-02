Mit einem souveränen 33:24-Sieg gegen die SF Budenheim II rückten die Oberliga-Damen von TuS Heiligenstein die Auswärtsniederlage zurecht.

Denn damals handelte es sich um ein so genanntes Harz-Spiel unter der Verwendung von Haftmittel. Direkt von Anfang an brannte das motivierte Team nun ein Feuerwerk ab und zog bis zur 17. Minute auf 15:5 davon. Danach gestaltete sich die Begegnung ausgeglichener, und es ging mit einem 19:10 in die Halbzeit.

Nach dem Wechsel gehörten die ersten Minuten wieder den Heiligensteinerinnen. Mit schnellem Spiel und gut herauskombinierten Treffern gelang es bis zur 40. Minute, auf 24:13 zu stellen. Danach schlichen sich verständlicherweise einige Unkonzentriertheiten vor allem im Angriff ein, die den Gästen bis zum Ende noch etwas Ergebniskosmetik ermöglichten. Letztlich fuhr Römerberg allerdings einen ungefährdeter Erfolg ein. Es spielten: Judith Regner (Tor), Hanna Heinrich 4, Vanessa Schrader 9, Jasmin Rademacher 2, Lisa-Marie Steffens 8, Leonie Kinsler 1, Marlen Eichberger 5, Lea Götz, Celine Müller 4, Jessica Weis.