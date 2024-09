Ein Dachstuhlbrand im Gewerbegebiet Speyer-West ist am Montagnachmittag glimpflich ausgegangen. Die Feuerwehr wurde kurz vor 15 Uhr in die Brunckstraße gerufen, wo während Sanierungsarbeiten an einem Dach ein Feuer entstanden war. Die Wehr war mit 22 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen, darunter eine Drehleiter, vor Ort. Sie hatte den Brand nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle. Rund 150 Liter Wasser reichten dafür laut Sprecher Thomas Tremmel aus. Allerdings habe das Dach an mehreren Stellen mit einer Rettungssäge geöffnet werden müssen, um an Brand- und Glutnester zu kommen. Die ganze Zeit über sei unter Atemschutz gearbeitet worden und eine Wärmebildkamera zum Einsatz gekommen.

Verletzte gab es nicht, was laut Feuerwehr auch mit der umsichtigen Reaktion der Dachdecker zu tun hatte: Sie hätten sofort die 112 gewählt, Menschen in einem angrenzenden Gebäude gewarnt und mit vorschriftsgemäß bereitgehaltenen Stoffen einen ersten Löschversuch unternommen. Der Rettungsdienst und die Polizei konnten ihren Einsatz somit auch schnell beenden. Die Dachdecker werden jetzt wegen der Schäden, die die Polizei auf 7000 Euro beziffert, hingegen länger gefragt sein.