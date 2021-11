Vorsicht, herabfallende Dachziegeln: Das verkündeten Hinweisschilder am Wochenende an besonders prominenter Stelle. Der Bürgersteig vor dem Alten Rathaus in der Maximilianstraße 12 war abgesperrt, Fußgänger mussten ausweichen. Zum Glück war es nicht so, dass es Ziegeln „regnete“. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, hatte sich am Rathausdach ein Firstziegel gelöst, der dann im Schneefanggitter lag. „Weil das am Wochenende nicht kurzfristig behoben werden konnte, wurde abgesperrt“, so Verwaltungssprecherin Lisa Eschenbach. Im Laufe des Montags sei das Problem dann behoben worden. Das Alte Rathaus ist ein Spätbarockbau aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit charakteristischem Mansardwalmdach.