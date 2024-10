In dieser Woche laufen Dacharbeiten an historischen Verwaltungsgebäuden in Speyer. Am Stadthaus wurde am Montag und Dienstag der Blitzschutz erneuert, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Dafür war unter anderem ein Hubkran im Einsatz. Die ableitenden Module und teilweise auch die Tiefenerder seien korrodiert gewesen, wird die Maßnahme begründet. Das Gebäude wurde 1902 errichtet. Als Nächstes komme aufgrund derselben Probleme auch die Alte Münze an die Reihe. An deren Barockdach war im Frühjahr schon an den Gauben sowie an undichten Stellen gearbeitet worden.