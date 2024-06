Am Historischen Rathaus in der Maximilianstraße steht eine größere Baumaßnahme an: Die Schieferdeckung des Dachs muss erneuert werden, so die Stadt, die den Auftrag nun ausgeschrieben hat. Grund seien „immer wiederkehrende Leckagen“, teilt sie auf Anfrage mit. Nach der aktuellen Planung könnten die Arbeiten Ende Juli beginnen und bis Ende November dauern. Das Rathaus ist ein repräsentativer Spätbarockbau aus dem 18. Jahrhundert, seine jetzige Eindeckung laut Stadt mehrere Jahrzehnte alt.

Abgeschlossen ist inzwischen die Sanierung am Dach der Alten Münz als weiterem historischen Verwaltungsgebäude. Hier hatten sich am zuletzt 2002 neu gedeckten Dach Schäden an den Gauben entwickelt. Weil ohnehin ein Gerüst stand, wurde auch die Außenfassade ausgebessert. Größere Baumaßnahmen an weiteren Verwaltungsgebäuden seien derzeit nicht geplant, so die Stadt.