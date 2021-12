Ab Samstag, 0 Uhr, gelten auf Basis der 29. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz voraussichtlich 2G-Regeln. Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) hat ob der unklaren Lage erklärt, dass Mannschaften Spiele ohne Einwilligung des Gegners ins neue Jahr verlegen können. Für die Leistungsjugenden des FC Speyer 09 und des JFV Ganerb bedeutet dies, dass den gebeutelten Mannschaften des JFV eine faire Option geboten wird.

Trotz dieser Neuregelung finden – Stand Freitagnachmittag – bis auf das Spiel der C-Junioren des JFV Ganerb beim TSV Schott Mainz II und der ersten Speyerer A-Jugend bei der TuS Koblenz alle Spiele statt.

Am Samstag um 13 Uhr wartet auf die D-Jugendlichen des JFV Ganerb der Saisonhöhepunkt: Der Tabellen-15. spielt daheim gegen den 1. FSV Mainz 05 (1.). Trainer Thomas Eberhard will sich mit seiner Mannschaft „gut aus der Affäre ziehen“ und erinnert an das 0:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern: „Gegen den FCK haben wir es sogar geschafft, zur Halbzeit ein 0:0 zu halten. Ich bin davon überzeugte, dass wir auch gegen die wohl noch stärkeren Mainzer mit einem couragierten Auftritt Selbstbewusstsein für die nächsten Wochen tanken können. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, auf dem Naturrasen anzutreten, um unser kampfbetontes Spiel besser zur Geltung zu bringen. Wir haben nichts zu verlieren.“

Speyers D-Jugend will ins Viertelfinale

Am Samstag um 15 Uhr geht es für die Speyerer D-Junioren im Verbandspokal-Achtelfinale beim BFV Hassia Bingen um den Einzug in die nächste Runde. Für Coach Manuel Pertschy und seine Jungs ist es die Möglichkeit, nach einer schwierigen Phase Erfolgserlebnisse zu sammeln: „Es ist uns natürlich nicht leichtgefallen, mit Spielern in Quarantäne und dem Spielausfall vergangene Woche zurechtzukommen. Dennoch können wir uns nicht beschweren. Wir haben die Chance auf das Viertelfinale und wollen diese unbedingt nutzen.“

Zeitgleich wird die A-Jugend des JFV Ganerb (9.) unter Trainer Nico Henrich nach zweieinhalb Wochen gegen den VfR Frankenthal (10.) den Spielbetrieb wieder aufnehmen: „Wir werden trotz dürftiger Personaldecke nicht jammern. Wir sind tabellarisch gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um Platz acht enorm unter Druck – und das ist gut so.“

Mehr als beim letzten Gastspiel mitnehmen

Am Sonntag um 11 Uhr spielt die zweite B-Jugend-Garde des FC Speyer 09 (2.) mit Trainer Stefan Feininger bei der TSG Kaiserslautern (7.): „Ich habe vor einigen Jahren mit der U13 dort einen Punkt geholt. Für uns gilt klar die Prämisse, am Sonntag mehr rauszuholen. Wir haben das spielfreie Wochenende genutzt, um Automatismen zu verbessern und wollen diese umgesetzt sehen.“ Parallel dazu wird die B-Jugend des JFV Ganerb (10.) unter René Reichling beim FC Meisenheim (4.) gefordert sein.

Am Sonntag um 12 Uhr hat die C-Jugend des FC Speyer (15.) bei den Sportfreunden Eisbachtal (13.) die Chance, nach neun Spielen ohne Sieg den zweiten Saisonsieg zu holen. Trainer Lukas Hahl will nicht zu viel Druck aufbauen: „Von einem Pflichtsieg möchte ich in dem Alter nur ungern sprechen. Klar ist aber auch, dass drei Punkte im Abstiegskampf mehr als wichtig wären.“

Mit gutem Gefühl in die Pause