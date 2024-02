Das Speyerer Kammerorchester startet mit einem Konzert unter der Leitung von Matthias Metzger am 25. Februar um 19:00 in das Jahr. Es findet wie auch die letzten Konzerte in der Dreifaltigkeitskirche in Speyer statt. Für Musik-begeisterte, die an diesem Termin verhindert sind, wird das gleiche Programm am Abend zuvor um 18 in der Pfarrkirche Kreuzerhöhung in Kirrweiler gespielt. Um allen Interessierten den Konzertbesuch zu ermöglichen, ist der Eintritt frei. Das Orchester bittet jedoch um Spenden zur Deckung der Kosten. Unter dem Titel „Dänische Melodien“ werden Werke dreier Komponisten aus den Epochen der Romantik und Spätromantik aufgeführt, die in Dänemark geboren wurden. Sie lebten im 19. Jahrhundert und an der Wende zum 20. Jahrhundert. Niels Wilhelm Gade, der Senior der drei Komponisten, dürfte bekannt sein. Die Lebenszeit der beiden jüngeren Komponisten reicht unterschiedlich weit ins 20. Jahrhundert. Asgar Hamerik und Carl Busch waren Schüler von Gade und sind heute nahezu unbekannt. Sie waren beide längere Zeit in den USA tätig. Auf dem Programm stehen von Niels Gade die Novelletten No. 1 op. 53, von Carl Busch die Elegie op. 30 und von Asgar Hamerik die Sinfonie No. 6 G-Dur mit dem Namen „Symphony Spirituelle“. Das Orchester existiert seit 2015 als Speyerer Kammerorchester e. V. und finanziert sich seither aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden selbst. Die rund 20 aktiven Mitglieder des Orchesters haben unterschiedliche Berufe und den Anspruch nach intensiver Probenarbeit auch anspruchsvolle Werke gut aufführen zu können. Gemeinsam ist ihnen die Freude, in ihrer Freizeit gemeinsam zu musizieren. Weitere Mitspieler sind gerne willkommen. Matthias Metzger, Konzertmeister der Deutschen Philharmonie Merck, Solist und Orchesterleiter, ist seit 2016 ständiger Dirigent des Orchesters.