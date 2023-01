Der Carnevalverein Rheinfunken Speyer (CVR) verzichtet auf ein Programm in der laufenden Kampagne. Mit der Kampagne 2023/24 will der Verein auf die Speyerer Narrenbühne zurückkehren – zumal 2024 laut Präsident Helmut Kauf mit dem 22. Geburtstag ein närrisches Jubiläum ansteht. Das soll groß gefeiert werden.

„Wir haben schon ganz verrückte Ideen“, sagt Kauf. Was das konkret bedeutet, lässt er offen. „Bevor wir anfangen mit Klein-Klein bereiten wir lieber was richtig Großes vor“, betont Vize-Präsident Karlheinz Wingerter. Die Entscheidung zur aktuellen Kampagne habe außerdem damit zu tun gehabt, möglichen Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie aus dem Weg gehen zu wollen.

Orden auch ohne Veranstaltung

„Drei Highlights im Tanz“ verspricht Kauf bereits jetzt. „Die Akteure waren mehrfache Deutsche Meister und Olympiateilnehmer“, sagt er. Namen nennt er auch hier noch nicht. Vorgesehen sei zudem, Teile aus Büttenreden, die besonders gut angekommen sind, in einer Darbietung zu vereinigen. Der Narrenchor habe die Pandemie „überlebt“, betont Wingerter. Hubert Ehrmantraut, der frühere Pfarrer in St. Joseph, werde als „Teufel“ im Narrenspiel reaktiviert. „In der Findungsphase sind wir aktuell, was die Location angeht“, so Wingerter.

Ebenfalls gesucht: das Prinzenpaar für die Jubiläumskampagne. Auch ohne Veranstaltung wird es 2023 wieder eines geben: Orden für alle Aktiven. „Das haben wir auch im vorigen Jahr gemacht und Corona dabei auf die Schippe genommen“, so Kauf.