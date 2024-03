Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Vorfreude ist groß. Denn mit dem Frühlingsauftakt wird auch die Motorsport-Saison eingeläutet.

So befindet sich auch das in Speyer ansässige Team Cuntz Motorsport bereits in den Startlöchern, um beim Saisonauftakt des BMW 318ti-Cup sowie BMW Challenge-Cup am Wochenende anzutreten. Dabei