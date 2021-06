Der Singer-Songwriter Cris Cosmo ist im Sommer wieder on tour, auch in der Region. Am Samstag, 26. Juni, ab 18 Uhr ist er mit Tobi Nessel (Drums) bei „For Your Soul“ online aus Schwetzingen zu erleben. ei dem Online Gottesdienst sucht Pfarrer Steffen Groß von der Evangelische Kirchengemeinschaft Schwetzingen mit hochkarätigen Gästen nach einer christlichen Glaubensbasis für eine Brücke zwischen Klimaschutz und Wirtschaft. Zu sehen über YouTube.

Am gleichen Abend ab 19.30 Uhr sind Cris Cosmo und Tobi Nessel dann live auf der Waldbühne beim Iggelheimer Naturfreundehaus. Tickets unter https://www.eventbrite.de/

Am 22. Juli ist Cris Cosmo mit Band dann auf der Open Air Bühne im Schlosspark in Schwetzingen zu erleben. Plätze und Tickets gibt es unter mailto: info@schlossrestaurant-schwetzingen.de, Telefon 06202 93300 oder dem Kontaktformulaur unter https://schlossrestaurant-schwetzingen.de/events/

Einlass ab 18 Uhr. Zwischen 18 und 20 Uhr kann man sich von der Schlossküche verwöhnen lassen und Cris Cosmo lauschen. Es ist auch möglich, ab 20 Uhr nur zum Konzert zu kommen.

Cris Cosmo schreibt positive, reflektierte deutsche Texte und mischt sie mit Pop, Reggae und HipHop zu einem Sommercocktail voller guter Vibes!

Seine Songs brachten ihn zum Bundesvision Songcontest, bekamen einen Radio Award und wurden für den Echo und den German Songwriting Award nominiert.

Inspiration, Motivation und Interaktion – seit Corona ist Cris mehr denn je Mutmacher und Botschafter für positive Vibes. Infos unter https://www.criscosmo.com/