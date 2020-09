Am Samstag, 19. September, beginnen die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer, die trotz der notwendigen Programmänderungen weiter immer Zeichen Beethovens stehen. Der Bonner Meister war ein großer Bacg-Verehrer, spielte schon als Jugendlicher dessen Klavierwerke und war an allen Bach-Werken sehr interessiert. Zweimal bat er Verleger um den Notentext der h-moll-Messe, dem einzig wahren Gegenstück zu Beethovens Missa solemnis. Das Gratias agimus tibi und Dona nobis pacem der h-moll-Messe bastiert auf der ersten Chor aus der Kantate 29 „Wir danken dir, Gott, wir danken dir“. Bach verwendete oft seine Musik für mehrere Zwecke. Parodie heißt das Verfahren. Um 18 und 20 Uhr erklingen im Eröffnungskonzert der Musiktage im Dom neben Bachs Kantate 29 „Wir danken dir, Gott, wir danken dir“ auch die Kantate 100 „Was Gott tut, das ist wohlgetan“. Marina Herrmann, Sopran, Anne Bierwirth, Alt, Daniel Schreiber, Tenor, Markus Lemke, Bass, der Domchor Speyer und das Barockorchester L’arpa festante musizieren. Joachim Weller und Markus Melchiori haben die Leitung. Karten gibt es in der Dom-Info, der Tourist-Info, bei allen Reservix-Stellen und beim RHEINPFALZ-Ticket-Service, Telefon 0631 3701-6618, Mailto: ticketservice@rheinpfalz.de