Beim Cosplay-Wochenende im Technik-Museum Speyer am Samstag und Sonntag, 26. und 27. September, wird der Fantastik-Fachmann Robert Vogel im Forum-Kino Vorträge über Science-Fiction halten und eine Auswahl an Fanfilmen zeigen. Nach einer Mitteilung des Museums berichtet der freiberufliche Journalist an beiden Tagen jeweils ab 13.30 Uhr über den von ihm selbst mitgeprägten Austausch zwischen „echter“ Raumfahrt und Science-Fiction. Ein Beispiel: Der deutsche Astronaut Alexander „Astro-Alex“ Gerst hat an Halloween 2018 auf der Internationalen Raumstation ISS ein von Vogel zur Verfügung gestelltes Darth-Vader-Kostüm getragen. Für die Vorträge und die Filmvorführungen (ab 16 Uhr) können Besucher am jeweiligen Tag an den Kassen Plätze reservieren. Zu den Aktionen am Cosplay-Wochenende, die alle im Museumseintrittspreis enthalten sind, zählen zudem Foto-Points, die Präsentation von Autos aus Sci-Fi-Filmen, eine Modellbauausstellung des Vereins zur Förderung der Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP) und eine Lego-Ausstellung von Schwabenstein 2 x 4 (alle von 10 bis 16 Uhr). Die Besucheranzahl ist an beiden Tagen angesichts der Corona-Pandemie auf 3000 begrenzt. Tickets gibt es jeweils zur Häfte online (www.technik-museum.de) und an den Kassen, Letzteres aber erst am Cosplay-Wochenende.