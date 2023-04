Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Besucher in Kostümen sind im Technik-Museum Speyer beim Cosplay-Wochenende am 25. und 26. September besonders willkommen. Zum zweiten Mal dient das Angebot mit einem kleinen, aber feinen Unterhaltungsprogramm als Corona-konforme Alternative zum sonst an diesem Termin veranstalteten Science-Fiction-Treffen. Den Mehrwert von Cosplay beleuchten Teilnehmer nicht zuletzt bei Vorträgen.

„Willkommen sind alle, die Spaß an Kostümen haben, egal welchen Genres“, teilt Museumssprecherin Corinna Siegenthaler mit. Die Mitgründerin und Organisatorin des von bis zu 14.000