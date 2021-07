Das Technik-Museum Speyer kehrt immer mehr zur Normalität zurück. Fans von Science Fiction und Co. richten ihre Blicke vor allem in den Herbst, denn am 25. und 26. September dreht sich im Museum alles um das Thema Cosplay. „Zum jetzigen Zeitpunkt sind kleine Veranstaltungen wieder möglich. Das freut uns sehr. Doch wie es im Herbst aussieht wissen wir nicht. Daher planen wir für dieses Jahr noch mal ein buntes Cosplay-Wochenende, bei dem die Kostüme im Vordergrund stehen. 2022 möchten wir aber gerne wieder groß durchstarten“, berichtet Projektleiterin Corinna Siegenthaler. Die Alternative zum großen Science Fiction Treffen traf im vergangenen Jahr auf großen Zuspruch. Das Museum bietet mit dem Cosplay-Wochenende 2021 eine Plattform für die bunte und abwechslungsreiche Kreativität dieses Hobbys. Mit befreundeten Clubs und Vereinen gibt es an beiden Tagen zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr Fotomöglichkeiten, einige Infostände und Vorträge. Mit dabei sind unter anderem Star Wars Cosplayer der Kostümgruppe German Garrison, die gerne für Erinnerungsfotos zur Verfügung stehen, Mitglieder des Museumsvereins und Freunde des Museums, die ihre Modelle und Fan-Cars präsentieren sowie Vorträge halten.

Die Zahl der Tageskarten ist begrenzt. Daher gibt es unter www.technik-museum.de/cosplay-wochenende spezielle E-Voucher für das Cosplay-Wochenende. Für die Vorträge im Forum-Kino können Besucher direkt an der Kasse kostenlose Sitzplatzreservierungen vornehmen. Das Museum empfiehlt sich vor dem Besuch unter www.technik-museum.de/corona über die aktuellen Maßnahmen und möglichen Einschränkungen zu informieren.

Aufgrund der aktuellen Situation und des gültigen Hygienekonzeptes gibt es im Rahmen des Cosplay-Wochenendes keine: Händler, Showprogramm, Autogrammstunden und Vorführungen. Die Aktion bietet die Möglichkeit an zwei ausgewählten Tagen im Kostüm das Museum zu besuchen.