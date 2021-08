Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Freitag einen weiteren Todesfall aus der Domstadt und zehn weitere bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Damit steigt der Sieben-Tage-Inzidenzwert auf 77,1 (Vortag: 61,3). Bereits am Donnerstag wurde ein weiteres Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich nachweislich 2950 Personen aus Speyer mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, 87 von ihnen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 57 Personen gelten als aktive Fälle. In den vergangenen sieben Tagen haben sich laut einer Statistik des Robert-Koch-Institus in Zusammenarbeit mit Destatis 30 Personen in Speyer infiziert. Der Großteil davon, 16 Personen, sind zwischen 15 und 34 Jahre alt. In ihrer Altersgruppe liegt der Inzidenzwert bei 144. Infiziert haben sich außerdem vier Personen über 80 Jahre, drei Personen zwischen 60 und 79 sowie fünf Personen zwischen 35 und 59 Jahren. Zwei Corona-Fälle wurden zudem in der Altersgruppe der Unter-14-Jährigen verzeichnet.