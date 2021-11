Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Speyer steigt weiter an. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) gibt sie mit 297,5 an. Am Vortag hatte sie bei 254,2 gelegen. 35 Neuinfektionen hat das LUA am Mittwoch für die Domstadt gemeldet. Der Leitindikator Inzidenz liegt deutlich im Bereich der rheinland-pfälzischen Warnstufe drei. Nur ganz knapp unter Warnstufe zwei ist die prozentuale Belegung der Intensivbetten im Bundesland mit Corona-Patienten. Diese wird mit 5,99 Prozent angegeben. Ab sechs Prozent gilt für diesen Indikator Warnstufe zwei. Wie berichtet, geht das Land von neuen Einschränkungen ab nächster Woche aus.