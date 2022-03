Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Dienstag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus und 96 Neuinfektionen aus Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 11.879 Speyerer mit Sars-CoV-2 infiziert – rein rechnerisch also mehr als jeder Fünfte. Die Anzahl der in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen in Speyer ist am Dienstag auf 112 gestiegen. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 942 und damit deutlich unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnittswert von 1564,1. Am höchsten ist die Inzidenz in Speyer mit 1100,1 bei den 20- bis 59-Jährigen, gefolgt von den Unter-20-Jährigen (800,6). Im Vergleich zu den vergangenen Woche ist der Inzidenzwert auch in der Gruppe der Über-60-Jährigen stark angestiegen und liegt mittlerweile bei 757,6.