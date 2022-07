Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Montag zwei weitere Todesfälle – den 119. und 120. Fall – und 199 weitere bestätigte Infektionsfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Speyer gemeldet. Damit hat es seit Beginn der Pandemie nachweislich 18.824 Fälle in der Stadt gegeben. Der aktuelle Inzidenzwert liegt damit bei 823,8 – und damit über dem rheinland-pfälzischen Durchschnittswert von 704,9. Mit einer Inzidenz von 1088,6 ist das Infektionsgeschehen in der Gruppe der 20- bis 59-Jährigen besonders groß. Bei den Unter-20-Jährigen liegt die Inzidenz bei 592,2, bei den Über-60-Jährigen bei 511,6.