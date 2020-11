Im Rhein-Neckar-Kreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Coronavirus-Infektionen am Wochenende auf mehr als 170 gestiegen. In Heidelberg sieht es nicht viel besser aus.

Wie das Landratsamt des Kreises mit Hauptsitz in Heidelberg am Sonntag mitgeteilt hat, sind binnen 24 Stunden 101 Personen mit einer Coronavirus-Infektion hinzugekommen; am Samstag betrug dieser Wert sogar 189. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag dort am Sonntag bei 175,3, am Samstag bei 176. Aktive Fälle, also behördlich bekannte Kreiseinwohner mit Sars-CoV-2, gibt es im Kreis 1272 (Stand Sonntag). Für Heidelberg sind laut dem ebenfalls für die Stadt zuständigen Kreisgesundheitsamt am Samstag 36 und am Sonntag 21 neue Corona-Fälle verzeichnet worden. Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 139,3; aktive Fälle gab es 305. Die Behörde hat darüber hinaus zwei weitere Corona-Todesfälle gemeldet, womit die Gesamtzahl im Kreis auf 80 angestiegen ist, während es in Heidelberg nach wie vor 14 Pandemieopfer gibt. Demnach wurden am Samstag ein 80 bis 90 Jahre alter Mann und am Sonntag ein 50- bis 60-jähriger Kreiseinwohner als Coronatote registriert. Über aktive Fälle in einzelnen Gemeinden informiert das Landratsamt an Wochenende nicht. Allerdings meldete sie einen Coronavirus-Ausbruch in einer Alten- und Pflegeeinrichtung in Heddesheim mit bislang 18 Infizierten, davon 14 Bewohner und vier Mitarbeiter.