Die Speyerer Corona-Inzidenz bleibt hoch, aber schwankend. Nachdem sie bis Sonntag binnen einer Woche von 634 auf 352 gefallen war, stieg sie am Montag wieder auf 475. Laut Land sind 77 neue Fälle in die Statistik eingegangen. Mit 5122 Fällen in der Stadt seit Beginn der Pandemie ist inzwischen eine weitere Tausender-Hürde genommen. Am höchsten ist die für die vergangenen sieben Tage berechnete Infektionsquote mit 734 bei den Unter-20-Jährigen. Die Stadt hat von drei neuen Fällen an Schulen sowie einer neu betroffenen Kita und einem Kinderhort Kenntnis erlangt. Größere Zusammenhänge seien nicht bekannt, so eine Verwaltungssprecherin. In die Höhe ging indes die Anzahl der Infektionen in der Landeserstaufnahme für Asylbegehrende (AfA): Aktuell seien es 15 Infizierte; am 1. Dezember war es nur einer gewesen.