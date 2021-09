Im städtischen Impfbericht von Freitag stehen 73.110 Impfungen, ein Plus von 993 binnen sieben Tagen. Die Anzahl der Erstimpfungen beläuft sich auf 35.488 (plus 356), die der Zweitimpfungen auf 37.434 (plus 528) und der Drittimpfungen auf 188 (plus 109), wie die Stadt mitteilt. Damit hat sich das Tempo bei den Impfungen etwas verlangsamt.

In der Vorwoche waren es noch 482 Erst- sowie 506 Zweit- und 73 Dritt-Impfungen gewesen (1061 insgesamt). Die meisten Impfungen im Stadtgebiet erfolgten in den vergangenen sieben Tagen mit 766 im Impfzentrum in der Stadthalle – darunter 253 Erst-, 404 Zweit- und 109 Dritt-Impfungen. In Haus- und Facharztpraxen schlagen in dem Zeitraum 103 Erst- und 124 Zweit-Impfungen zu Buche. Für Drittimpfungen liegen keine Daten vor. Derweil ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt binnen 24 Stunden von 130,1 auf 102,5 gesunken, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilt. Speyer ist nach wie vor in der Warnstufe eins. Binnen Tagesfrist sind zehn neue Coronafälle in die Statistik eingegangen. Am Vortag wurden noch zwölf Neuinfektionen verzeichnet. tbg/Foto: Sebastian Gollnow, dpa