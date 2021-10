Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldete am Donnerstag einen weiteren Todesfall in Speyer. Laut Gesundheitsamt handelt es sich um eine 81-jährige Frau mit Vorerkrankung, die aber geimpft war. Damit sind bisher 92 Menschen in der Domstadt in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Zudem meldete das LUA 18 Neuinfektionen in Speyer. Die Sieben-Tag-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt auf 171,4 (Vortag: 181,3). Zu den von Mittwoch 15 gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus bei Vital-Fleisch heißt es von Unternehmensseite: „Wir haben uns entschieden, dass wir dazu nichts sagen.“