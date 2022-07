Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Mittwoch 86 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer und einen weiteren Todesfall – den 118. – gemeldet. Damit hat es seit Beginn der Pandemie nachweislich 18.516 Fälle in der Domstadt gegeben. Laut LUA liegt der aktuelle Inzidenzwert nun bei 957,8. Am Dienstag hatte er noch bei 1015 gelegen.