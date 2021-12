In Speyer gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bei dem 102. Toten in der Domstadt in Verbindung mit SARS-CoV-2 handelt es sich laut Gesundheitsamt um einen 94-jährigen Ungeimpften. Das Landesuntersuchungsamt meldet indes 40 Neuinfektionen mit dem Coronavirus für Speyer. Damit steigt die Anzahl der laborbestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 4955. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt deutlich auf 433,6 Fälle pro 100.000 Einwohnern, liegt aber weiter über dem landesweiten Wert (289). Am Vortag lag sie in Speyer noch bei 593,2.