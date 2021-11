35 weitere Infektionen mit dem Coronavirus und einen weiteren Todesfall, den 94., meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreis am Montag für die Stadt Speyer. Es ist neben dem Rhein-Pfalz-Kreis und der Domstadt auch für Ludwigshafen und Frankenthal zuständig. Damit haben sich laut Gesundheitsamt seit Beginn der Pandemie 3737 Speyerer mit dem Virus infiziert. In der Meldung des Landesuntersuchungsamts (LUA) am Montag für Speyer tauchten wegen eines technischen Übermittlungsfehlers für die Domstadt keine Neuinfektionen auf, erklärte eine Sprecherin des Rhein-Pfalz-Kreises auf Anfrage. Daher ist es möglich, dass bereits heute vom Gesundheitsamt gemeldete Neuinfektionen erst in die LUA-Statistik vom Dienstag einfließen werden. Der Anteil der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz, die mit Covid-19-Patienten belegt sind, steigt auf 5,44 Prozent. Ab einem Anteil von 6 Prozent wäre für diesen Leitindikator Warnstufe zwei erreicht. Für die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Speyer gilt aktuell bereits Warnstufe zwei. Sobald für zwei der drei Indikatoren Warnstufe zwei ausgerufen wird, gilt in einer Gebietskörperschaft insgesamt Warnstufe zwei.